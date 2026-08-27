$!Despliegan operativo de seguridad tras enfrentamiento armado y balaceras en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un amplio despliegue de seguridad fue implementado en la cabecera municipal de Escuinapa tras registrarse un enfrentamiento armado entre civiles y diversos reportes sobre detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad. La situación generó alarma entre la población y movilizó a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que elementos del Grupo Interinstitucional se encuentran en el municipio y mantienen la situación bajo control, con recorridos y vigilancia en las zonas donde fueron reportados los disparos. “Las autoridades continúan con los trabajos de seguridad y vigilancia para preservar el orden y la tranquilidad de la población. Se recomienda atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades”, informó la dependencia a través de una publicación en su cuenta de X.

Los primeros reportes comenzaron a circular alrededor de las 10:00 horas de este jueves, cuando habitantes alertaron sobre detonaciones en diferentes sectores de la cabecera municipal. La situación provocó que algunas familias se resguardaran en sus viviendas y que varios negocios cerraran sus puertas como medida preventiva. Las alertas se extendieron hacia las inmediaciones de la colonia Santa Lucía, donde vecinos reportaron fuertes disparos. También se escucharon detonaciones cerca de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de la colonia Gabriel Leyva, mientras habitantes señalaron el desplazamiento a gran velocidad de vehículos particulares.

De manera preliminar trascendió que una persona adulta habría resultado lesionada por impactos de arma de fuego; sin embargo, hasta el momento este dato no ha sido confirmado oficialmente por autoridades estatales o federales.

También circuló la versión de que elementos estatales habrían sido atacados a balazos, pero fuentes oficiales desmintieron que se haya registrado una agresión contra los agentes.

Ante los reportes, corporaciones de seguridad reforzaron su presencia en Escuinapa y desplegaron un operativo interinstitucional para verificar los hechos, recorrer las zonas señaladas y atender cualquier situación de riesgo. En las calles de la cabecera municipal se observó rápidamente la presencia de elementos de las fuerzas federales, mientras que desde el aire dos helicópteros artillados de la Secretaría de Marina (Semar) y una avioneta Texan II de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) sobrevolaron la zona como parte del despliegue de vigilancia.