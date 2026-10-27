Despliegan operativo de seguridad y vialidad en 85 panteones de Culiacán por el Día de Muertos

CULIACÁN. _ Para prevenir riesgos de tránsito y mantener la seguridad durante las festividades del Día de los Angelitos y el Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) desplegará un dispositivo de vigilancia en 85 panteones del municipio de Culiacán.

El despliegue abarcará cementerios de la zona urbana y de las sindicaturas. Los camposantos con mayor afluencia esperada incluyen San Juan, La Lima, 21 de Marzo, Panteón Civil, Loma de Rodriguera, Bacurimí, Culiacancito, Bachigualato, Aguaruto, El Barrio, Santa María, El Tamarindo, Jardines del Humaya, Guadalupano, Limón de los Ramos y el recinto ubicado en la zona sur.

Los recintos abrirán al público los días 1 y 2 de noviembre en un horario de 07:00 a 18:00 horas. Para resguardar a los visitantes, la autoridad municipal restringirá el acceso con vehículos a los predios e impedirá la introducción y consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones.

En materia de vialidad, la corporación contempla el corte de circulación sobre el bulevar Leyva Solano, en el tramo comprendido entre las calles Aquiles Serdán y Vicente Guerrero. Durante el 1 de noviembre se valorará el cierre en función del flujo de transeúntes, mientras que el 2 de noviembre la restricción vehicular será fija. Como rutas alternas se sugiere utilizar las vialidades Aquiles Serdán, Juan Aldama, Jorge Granados, Sepúlveda y Vicente Guerrero.

Agentes preventivos, de Tránsito y de Protección Civil mantendrán recorridos a pie y vigilancia fija en los accesos a los camposantos y en zonas comerciales de venta de flores. El operativo se mantendrá coordinado entre la Policía Estatal Preventiva, Defensa, Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y personal del Ayuntamiento.