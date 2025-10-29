Despliegan operativo en Costa Rica tras ataque a Guardia Nacional

CULIACÁN._ Un despliegue coordinado de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se activó en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, luego de que elementos de la División Carreteras de la Guardia Nacional fueran agredidos con disparos de arma de fuego por un grupo de civiles armados.

La agresión ocurrió sobre la carretera Culiacán-Eldorado, cerca de las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la UAS. De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento se desató cuando los agentes intentaron detener a personas armadas, quienes reaccionaron con disparos de alto calibre y arrojaron artefactos ponchallantas para bloquear la vía y lograr su fuga.

Tras la huida de los agresores, se puso en marcha el Grupo Interinstitucional para la búsqueda y localización de los responsables.

Las fuerzas federales mantienen un intenso patrullaje en la sindicatura y las comunidades aledañas, estableciendo puntos de control en áreas estratégicas. Aunque el operativo se mantiene activo, hasta el momento las autoridades no han reportado detenciones. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) indicó que el despliegue no cesará hasta que se logre la captura de los responsables de la agresión contra las fuerzas de seguridad en la carretera.