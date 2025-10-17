$!Despliegan operativo en Penal de Aguaruto tras reporte de balacera; SSPE lo reduce a una riña

CULIACÁN. _ Autoridades de seguridad pública desplegaron un operativo al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, tras recibirse un reporte de balacera dentro del inmueble.
Cerca de las 13:30 horas alertaron sobre disparos en el interior del reclusorio, el cual provocó una fuerte movilización de corporaciones.
El despliegue quedó evidenciado en videos compartidos por redes sociales en los que se pudo observar a personal de seguridad armado sobre los módulos del reclusorio.
Casi una hora después de las alertas por ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa difundió un comunicado en el que redujo los hechos a una riña dentro del penal.
Sin embargo, no se brindaron detalles sobre los módulos en que ocurrieron los hechos, ni precisó si hubo personas afectadas.
“Se suscitó una riña alrededor de las 13:40 horas en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, la cual fue controlada por elementos del Grupo Interinstitucional. Las autoridades se encuentran en el lugar haciendo las revisiones pertinentes. La vialidad en las inmediaciones del penal se encuentran a libre tránsito”, expone el pronunciamiento.