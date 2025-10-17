$!Despliegan operativo en Penal de Aguaruto tras reporte de balacera; SSPE lo reduce a una riña

CULIACÁN. _ Autoridades de seguridad pública desplegaron un operativo al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, tras recibirse un reporte de balacera dentro del inmueble.

Cerca de las 13:30 horas alertaron sobre disparos en el interior del reclusorio, el cual provocó una fuerte movilización de corporaciones.

El despliegue quedó evidenciado en videos compartidos por redes sociales en los que se pudo observar a personal de seguridad armado sobre los módulos del reclusorio.