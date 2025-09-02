Despliegan operativo en Villa Juárez, Navolato tras balaceras y robo de vehículos

NAVOLATO. _ Autoridades estatales implementaron un despliegue de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego, enfrentamientos y despojos de vehículos durante la madrugada y mañana de este martes 2 de septiembre.

Vecinos de la zona comenzaron a reportar al número de emergencias 911 la presencia de detonaciones de arma de fuego alrededor de las 4:00 de la madrugada. Más tarde, aproximadamente a las 6:40 horas, una nueva ráfaga de disparos alteró la tranquilidad de los habitantes.