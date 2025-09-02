Despliegan operativo en Villa Juárez, Navolato tras balaceras y robo de vehículos

NAVOLATO. _ Autoridades estatales implementaron un despliegue de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego, enfrentamientos y despojos de vehículos durante la madrugada y mañana de este martes 2 de septiembre.
Vecinos de la zona comenzaron a reportar al número de emergencias 911 la presencia de detonaciones de arma de fuego alrededor de las 4:00 de la madrugada. Más tarde, aproximadamente a las 6:40 horas, una nueva ráfaga de disparos alteró la tranquilidad de los habitantes.
Para las 7:00 horas, las líneas de emergencia ya registraban reportes sobre la presencia de un grupo de al menos 15 hombres armados en la zona. Además, se recibieron denuncias sobre despojo de vehículos en las carreteras conocidas como La 20 y La 50.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó los hechos de inseguridad en la sindicatura. Derivado de un reporte al C4i, fue desplegado el Grupo Interinstitucional en la zona, en un operativo para la búsqueda de las personas armadas reportadas. Elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al lugar para verificar las denuncias ciudadanas.
La SSPE informó que el área se encuentra bajo resguardo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y que es considerada “segura para el desarrollo de las actividades normales”. No obstante, por el momento, no se ha confirmado si algún domicilio fue atacado o si se trató de un atentado directo contra una persona en específico.