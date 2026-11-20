GUASAVE._ Un fuerte enfrentamiento armado se registró en la zona del malecón de Guasave este viernes, lo que desató una intensa movilización de fuerzas federales y situación de alerta entre la población.

De acuerdo con los reportes preliminares generados en el sector, tras las detonaciones se desplegó un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina en el área, respaldado por helicópteros que realizan constantes sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento.

Asimismo, se informa sobre la presencia de vehículos incendiados en las inmediaciones del malecón, lo que ha generado alarma entre habitantes y automovilistas que circulaban por las vialidades cercanas.

Ante el despliegue operativo en curso y el riesgo en el perímetro, se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, resguardarse y evitar transitar por la zona del malecón y sus alrededores hasta que las autoridades restablezcan el control.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han emitido un reporte oficial sobre el saldo de estos hechos.



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