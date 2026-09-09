$!Despliegan operativo militar en poblados del sur de Mazatlán; trasciende captura de líder criminal

MAZATLÁN. _ Un fuerte operativo de seguridad, que incluye el sobrevuelo de un helicóptero militar, se implementa este miércoles en las inmediaciones de los poblados de El Roble, El Vainillo, Lomas del Guayabo, San Francisquito y La Cofradía, al sur de Mazatlán.
Fue antes de las 11:00 horas cuando se reportó el despliegue de elementos de seguridad en esta zona del municipio, donde también se mantiene vigilancia por tierra.
De manera extraoficial se menciona la presunta captura de Óscar Luciano Martínez, “El Casco”, señalado como operador del Cártel de Sinaloa en el sur del estado; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esta versión.
“El Casco” es señalado como presunto integrante de una célula del Cártel de Sinaloa a la que se atribuye la privación de la libertad y posterior asesinato de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero de este año.
El despliegue de seguridad se extendió durante la tarde de este miércoles por la carretera que comunica a El Vainillo con El Recodo.