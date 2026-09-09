$!Despliegan operativo militar en poblados del sur de Mazatlán; trasciende captura de líder criminal

MAZATLÁN. _ Un fuerte operativo de seguridad, que incluye el sobrevuelo de un helicóptero militar, se implementa este miércoles en las inmediaciones de los poblados de El Roble, El Vainillo, Lomas del Guayabo, San Francisquito y La Cofradía, al sur de Mazatlán.

Fue antes de las 11:00 horas cuando se reportó el despliegue de elementos de seguridad en esta zona del municipio, donde también se mantiene vigilancia por tierra.