$!Despliegan operativo por hallazgo de presunta fosa clandestina en El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ En completo hermetismo, elementos de fuerzas federales investigan una supuesta fosa clandestina o el lugar de hallazgo de cuerpos sin vida tras un probable enfrentamiento en las últimas horas, entre cerros, a unos 3 kilómetros al sur de El Verde, Concordia. Al lugar arribaron decenas de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, tanto en camionetas tipo pick-up, camiones como en unidades blindadas y artilladas, así como dos unidades de una funeraria con sede en Mazatlán, sin embargo, los elementos militares no les permitieron avanzar y los regresaron por la brecha de acceso. Desde el pasado domingo, cuando se anunció el reforzamiento de la búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad desde el 23 de enero en la cabecera municipal de Concordia, el operativo se ha concentrado en la zona de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal.

”Nosotros no sabemos nada”, fue lo único que dijeron los militares que resguardaban el lugar al personal de prensa, a quien pidieron retirarse de la zona, ubicada entre los poblados de El Verde y Zavala.

Durante las últimas horas se reportaron presuntos enfrentamientos a balazos en esta región, que comprende poblados como El Verde, Zavala, Tepuxta, La Concepción, Cerritos, Las Iguanas y San Juan de Jacobo. En Cerritos, los padres de familia acudieron por sus hijos a la escuela, ya que prefirieron suspender clases ante los reportes de supuestos enfrentamientos en la zona.

“Se escuchaba la tracatera hacia allá”, dijo una persona de una de las comunidades, señalando rumbo a Las Iguanas, cerca de la presa Picachos.

Poco después del mediodía de este jueves se confirmó que fueron localizados los cadáveres de dos personas en la carretera que comunica San Juan de Jacobo con Las Iguanas, como resultado de los enfrentamientos reportados en las últimas horas. Los cuerpos fueron retirados por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con apoyo de la Policía de Investigación del Estado y del Ejército Mexicano.

A bordo de una unidad de Servicios Médicos Forenses, los cuerpos fueron trasladados a este puerto para las diligencias correspondientes, a la espera de que sus familiares acudan a identificarlos y reclamarlos para darles sepultura. Hasta la tarde de este 5 de febrero, ninguna autoridad ha confirmado el hallazgo de fosas clandestinas ni la identidad de los cadáveres; las diligencias continúan en el lugar, ubicado aparentemente en una especie de parcela entre cerros, en las inmediaciones de El Verde y Zavala.

El operativo de búsqueda de los mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero y de otras personas secuestradas en los últimos meses en el sur del estado se ha extendido esta semana también a El Rosario y Escuinapa.

Este jueves, el despliegue de seguridad se observó tanto en esa zona como en la cabecera municipal, donde marinos resguardan a turistas de cruceros, así como en la Carretera 40 Matamoros-Mazatlán, en el tramo Concordia-Villa Unión.