$!Despliegan operativo por tierra y aire en comunidades de Mocorito y Badiraguato

CULIACÁN. _ Un amplio operativo de seguridad, desplegado por tierra y aire por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, se registró la mañana de este jueves 19 de febrero en diversas comunidades serranas de los municipios de Mocorito y Badiraguato.

De acuerdo con reportes, los sobrevuelos comenzaron alrededor de las 11:00 horas en localidades como El Platanar, La Morita, La Vainilla, El Carrizo y Batacomito.

Según testimonios de habitantes, un helicóptero habría realizado disparos contra objetivos en tierra que se desplazaban por caminos de terracería; además, se reportó que varios vehículos presuntamente fueron incendiados durante la acción.