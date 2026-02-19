Seguridad
Despliegan operativo por tierra y aire en comunidades de Mocorito y Badiraguato

Habitantes reportaron que helicópteros de las fuerzas armadas realizaron disparos contra objetivos terrestres y que se escucharon múltiples detonaciones. Asimismo, se informó sobre vehículos incendiados presuntamente derivados del operativo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/02/2026 15:15
19/02/2026 15:15

CULIACÁN. _ Un amplio operativo de seguridad, desplegado por tierra y aire por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, se registró la mañana de este jueves 19 de febrero en diversas comunidades serranas de los municipios de Mocorito y Badiraguato.

De acuerdo con reportes, los sobrevuelos comenzaron alrededor de las 11:00 horas en localidades como El Platanar, La Morita, La Vainilla, El Carrizo y Batacomito.

Según testimonios de habitantes, un helicóptero habría realizado disparos contra objetivos en tierra que se desplazaban por caminos de terracería; además, se reportó que varios vehículos presuntamente fueron incendiados durante la acción.

Durante el operativo se observó la presencia de múltiples unidades oficiales, algunas de ellas artilladas. También se informó sobre persecuciones y detonaciones de arma de fuego efectuadas desde aeronaves oficiales.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han informado sobre personas detenidas o abatidas, ni sobre el aseguramiento de armamento u objetos ilícitos.

