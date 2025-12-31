$!Despliegan operativo terrestre y aéreo en la colonia Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un amplio operativo de seguridad por tierra y aire se desplegó la tarde de este miércoles 31 de diciembre en la colonia Guadalupe, al sur de Culiacán.

De acuerdo con reportes en el lugar, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevuela a muy baja altura sectores aledaños a dicha colonia, específicamente en una calle ubicada a un costado del bulevar Ciudades Hermanas, entre Río Piaxtla y Río Quelite, lo que generó expectación entre vecinos.