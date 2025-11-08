$!Despliegan operativo tras bloqueo y balacera por carretera ‘La 50’, en Navolato

Elementos militares y de seguridad pública desplegaron un operativo tras reportes de bloqueos y balacera en la carretera “La 50”, en las cercanías de Villa Juárez, Navolato.
Agentes de Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio, a la altura de Campo Romero, en donde sujetos armados interceptaron a conductores de dos tráileres para bloquear la vialidad.
Al mismo tiempo, utilizaron piedras y neumáticos para obstruir el paso vehicular.
Durante el bloqueo, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el tramo carretero bloqueado.
Tras el arribo de las autoridades al sitio, los conductores de los tráileres retomaron sus vehículos y se retiraron.
Luego de los hechos, corporaciones instalaron puntos de revisión en las cercanías de Villa Juárez, así como recorridos preventivos en la sindicatura.