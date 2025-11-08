$!Despliegan operativo tras bloqueo y balacera por carretera ‘La 50’, en Navolato

Elementos militares y de seguridad pública desplegaron un operativo tras reportes de bloqueos y balacera en la carretera “La 50”, en las cercanías de Villa Juárez, Navolato.

Agentes de Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio, a la altura de Campo Romero, en donde sujetos armados interceptaron a conductores de dos tráileres para bloquear la vialidad.