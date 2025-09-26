Despliegan operativo tras reporte de balacera en el sector Bachigualato, en Culiacán

CULIACÁN._ El despliegue de un operativo y cierre de calles se registró durante la noche de este viernes 26 de septiembre en el sector Bachigualato de Culiacán, tras reporte de detonaciones de arma de fuego.

La balacera se reportó alrededor de las 19:30 horas entre las calles Luis G. Urbina y Saavedra de Bachigualato. Refieren que las detonaciones se escucharon dentro de un domicilio que se encuentra en ese punto.

A partir de ello, múltiples unidades de corporaciones militares y policiales se movilizaron para desplegar un dispositivo de seguridad, en lo que se presume se estaría asegurando algo.

Hasta el momento no se han emitido más reportes sobre lo ocurrido, por lo que no está claro si en el lugar se está llevando a cabo alguna detención o el decomiso de algún objeto ilícito, a la espera de que la autoridad competente emita un comunicado oficial al respecto.

En tanto, el personal de seguridad cerró el paso de algunas calles con la cinta amarilla de precaución y la zona aún se mantiene bajo resguardo.