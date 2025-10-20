$!Despliegan operativo tras reporte de persecución y balacera en el sector Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN._ Un intenso operativo se desplegó durante la noche de este lunes 20 de octubre tras una persecución armada en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 20:30 horas. Reportan que personal militar siguió a civiles armados que se refugiaron en un edificio de departamentos conocido como Coordenada Residencial, la cual se ubica por el bulevar Alfonso Zaragoza, pasando la calle Amatista.
Según informes preliminares, los sujetos desconocidos ingresaron a bordo de un vehículo al inmueble para escapar de la autoridad, no obstante fue en la zona que se desató un tiroteo.
Refieren de manera extraoficial que en un departamento quedó un civil abatido. Según imágenes, se alcanza a observar que el abatido se trata de un masculino de complexión regular y tez morena, el cual vestía una playera oscura y pantalón negro.
También reportan otro lesionado, el cual habría sido detenido por las mismas fuerzas federales.
Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional, desplegaron un dispositivo de seguridad y delimitaron una zona de varios metros cuadrados.
Los efectivos quedaron vigilando el área, a la espera de que llegue la autoridad de investigación para llevar a cabo las diligencias y labores de campo.
En este caso, se espera que sea personal de la Fiscalía General de la República los que lleguen para encargarse de las labores correspondientes, sin embargo se desconocen a qué hora arribarán.