$!Despliegan operativo tras reporte de persecución y balacera en el sector Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN._ Un intenso operativo se desplegó durante la noche de este lunes 20 de octubre tras una persecución armada en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 20:30 horas. Reportan que personal militar siguió a civiles armados que se refugiaron en un edificio de departamentos conocido como Coordenada Residencial, la cual se ubica por el bulevar Alfonso Zaragoza, pasando la calle Amatista.

Según informes preliminares, los sujetos desconocidos ingresaron a bordo de un vehículo al inmueble para escapar de la autoridad, no obstante fue en la zona que se desató un tiroteo.