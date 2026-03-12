$!Despliegan operativo tras reportes de disparos en la avenida Jesús Kumate, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de seguridad de distintas corporaciones mantienen un fuerte operativo este jueves en las inmediaciones de la avenida Jesús Kumate, al sur de la ciudad, tras reportes de detonaciones de arma de fuego en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando en la zona alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cuatro detonaciones, aparentemente de tipo ráfaga, lo que provocó la movilización de personal militar y policial.

Las corporaciones de seguridad realizan recorridos y revisiones en predios y terrenos baldíos cercanos, así como en las inmediaciones del sector Bugambilias, con el objetivo de localizar a posibles civiles armados que habrían sido vistos en la zona.