$!Despliegan operativo tras reportes de disparos en la avenida Jesús Kumate, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de seguridad de distintas corporaciones mantienen un fuerte operativo este jueves en las inmediaciones de la avenida Jesús Kumate, al sur de la ciudad, tras reportes de detonaciones de arma de fuego en el sector.
De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando en la zona alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cuatro detonaciones, aparentemente de tipo ráfaga, lo que provocó la movilización de personal militar y policial.
Las corporaciones de seguridad realizan recorridos y revisiones en predios y terrenos baldíos cercanos, así como en las inmediaciones del sector Bugambilias, con el objetivo de localizar a posibles civiles armados que habrían sido vistos en la zona.
Según información preliminar, estos hechos podrían estar relacionados con el enfrentamiento ocurrido horas antes entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados en el puente del sector Valle, donde fue asegurado un vehículo Mazda de color negro con múltiples impactos de bala y presunto armamento en su interior.
De acuerdo con reportes, tras ese enfrentamiento los ocupantes del vehículo habrían abandonado la unidad y escapado con rumbo desconocido, por lo que se presume que pudieron haberse internado en predios cercanos o en privadas del sector Bugambilias.
Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni daños derivados de estos últimos reportes de disparos.
Ante la situación, se recomienda a la ciudadanía evitar circular por la zona mientras continúan las labores de búsqueda y seguridad por parte de las corporaciones.