Despliegue de 15 mil militares no frenó la violencia en Sinaloa; se trasladó a zonas rurales: Crisis Group

CIUDAD DE MÉXICO. _ El despliegue de hasta 15 mil elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa no modificó de manera sustancial el equilibrio entre las facciones del Cártel de Sinaloa y únicamente desplazó la violencia hacia comunidades rurales, según el informe del International Crisis Group.

De acuerdo con el documento, la estrategia del Gobierno federal permitió contener los enfrentamientos entre Los Mayos y Los Chapitos en zonas urbanas, principalmente en Culiacán, pero los hechos violentos continuaron en áreas rurales del estado.

El informe señala que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas es limitada, ya que parte del personal ha sido reasignado para atender otras crisis de seguridad en el país, lo que ha impedido mantener una presencia permanente en Sinaloa.

Como muestra del impacto de la violencia, un especialista forense de Sinaloa consultado por la organización indicó que, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, el número de cuerpos con heridas de arma de fuego recibidos para su análisis se cuadruplicó en la entidad.

Asimismo, International Crisis Group documentó que entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se contabilizaron oficialmente alrededor de 2 mil 600 víctimas de homicidio en Sinaloa, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro de casos.