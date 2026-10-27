Despliegue federal en Guasave deja cuatro camionetas de lujo aseguradas

GUASAVE. _ Con un despliegue que incluyó aeronaves, drones y decenas de patrullas, fuerzas federales aseguraron cuatro camionetas todoterreno de lujo con reporte de robo en Estados Unidos, tras una intensa movilización en comunidades de Guasave y el municipio de Sinaloa. El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desplegó luego de una persecución en las inmediaciones de Estación Bamoa. Las acciones terrestres se extendieron a Estación Capomas y caminos de terracería rumbo a la comunidad Alfredo V. Bonfil, conocida como Siete Ejidos.}

Cerca de las vías del ferrocarril, los efectivos federales localizaron en estado de abandono cuatro unidades: una Ford Ranger Raptor gris, una camioneta RAM blanca de modelo reciente y dos Jeep Mojave todoterreno. Tras consultar los datos en los sistemas de registro vehicular, confirmaron que los cuatro vehículos contaban con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se prolongó desde el mediodía del lunes hasta la mañana del martes. Durante ese periodo, helicópteros y un avión de las Fuerzas Armadas realizaron patrullajes aéreos sobre Bamoa Pueblo, Orba y zonas aledañas, mientras más de 50 unidades terrestres recorrían brechas y accesos rurales.

Aunque las dependencias federales no han precisado si las acciones formaban parte de un cateo específico o de la búsqueda de un objetivo prioritario, residentes de la zona señalaron, de manera extraoficial, que escucharon detonaciones e intercambios de disparos, con un saldo presunto de dos personas fallecidas. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado esa versión ni ha informado sobre el aseguramiento de armas en el lugar. La prolongada presencia de los contingentes armados generó temor entre los pobladores de la región rural, quienes manifestaron su preocupación ante el riesgo de que se registraran irrupciones en domicilios particulares sin las correspondientes órdenes judiciales.