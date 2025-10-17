$!Despliegue militar en el centro de Culiacán tras asesinato de dos agentes de Tránsito

CULIACÁN. _ Un operativo militar se desplegó la tarde de este viernes en pleno Centro de Culiacán, minutos después del asesinato de dos agentes de Tránsito municipal en el fraccionamiento Rincón San Rafael. Elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal participaron en la intervención que culminó con la detención de cuatro personas, quienes viajaban en un vehículo Toyota Corolla blanco, modelo 2020, en cuyo interior fueron localizadas armas de grueso calibre que fueron aseguradas por los elementos castrenses.

El despliegue se registró sobre la avenida Álvaro Obregón, en su cruce con el bulevar Gabriel Leyva Solano, donde los cuerpos de seguridad acordonaron la zona mientras un helicóptero de la Fuerza Aérea realizaba sobrevuelos de vigilancia. Según informes, los civiles capturados habían robado la unidad Corolla luego de haber dejado abandonado un vehículo Jeep Rubicón blanco, donde se reporta que viajaban al momento de asesinar a los dos agentes preventivos.

El vehículo Rubicón lo dejaron frente a un domicilio que se encuentra en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro, entre las avenidas Nicolas Bravo y Guadalupe Victoria; autoridades lo aseguraron luego de recibir un reporte de una unidad abandonada en dicho punto. Fue mediante un rastreo que se le hizo al dispositivo GPS que contaba el último vehículo lo que permitió localizar el paradero de los civiles armados.