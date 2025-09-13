Despojan 9 vehículos tras balacera en los límites de Culiacán y Navolato

CULIACÁN._ Nueve vehículos fueron despojados la tarde de este sábado entre los límites de Navolato y Culiacán, en las sindicaturas de Villa Juárez y Costa Rica, tras los reportes de detonaciones de arma de fuego y el asesinato de un velador de un campo agrícola.

Se indicó que fueron siete automóviles y dos motocicletas las que fueron robadas a sus propietarios en distintos puntos de ambas comunidades.

Uno de los hechos ocurrió en Villa Juárez, donde sujetos armados sustrajeron un vehículo King, modelo 2026 y de color gris. Refieren que el GPS de la unidad marcó movimiento en calles de Culiacán.

En la misma sindicatura fue robada una motocicleta Italika, modelo 2016, por sujetos armados que viajaban en una camioneta; asimismo se robó una Chevrolet Silverado del año 2025, color blanca, en la carretera La 20; y en las inmediaciones del Campo El Ranchito fue robado un Volkswagen Rabbit 2007, color negro.

También fueron despojados un Volkswagen Vento 2017, de color rojo, en las inmediaciones del puente de Santa Martha, en la carretera La 20; junto con la unidad se llevaron un bolso, tarjetas y celulares.

Por último, civiles armados robaron un automóvil Nissan Sentra 2007, de color tinto, en la zona del Campo Guajiro, en la carretera antes mencionada.

Pasando al sur de Culiacán, en Campo Cuba, sujetos sustrajeron una unidad Nissan Versa 2020, de color azul marino; los responsables viajaban en una caravana de alrededor de 10 vehículos armados cuando realizaron el atraco.

En el mismo poblado fue despojada una motocicleta Honda XR 190, color rojo con blanco, y los responsables habrían efectuado disparos durante el hecho.

Por su parte, en el Campo La Flor II, hombres armados que viajaban en una RAM roja atracaron un Hyundai i10 2025, de color gris.