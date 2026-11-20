CULIACÁN._ Al menos cinco vehículos quedaron abandonados la noche de este 20 de noviembre en las inmediaciones de la caseta de cobro Puente Culiacán, en la zona norte del municipio, luego de que civiles armados despojaran de sus unidades a automovilistas y las utilizaron para obstruir parcialmente la circulación. Los hechos se registraron en el tramo ubicado entre la comunidad de El Limón de los Ramos y el Cerro de la Campana, donde la presencia de hombres armados provocó que conductores abandonaran sus vehículos para ponerse a salvo.

Las unidades quedaron dispersas en distintos puntos de la zona. Algunas fueron atravesadas sobre la carretera y obstaculizan parcialmente el tránsito, mientras que otras permanecen abandonadas en la periferia. En el lugar también quedaron esparcidos objetos personales y pertenencias que se encontraban al interior de los automóviles, una escena que da cuenta de la precipitación con la que sus ocupantes tuvieron que abandonar las unidades ante la presencia de civiles armados.