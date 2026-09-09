Despojan cajas de cerveza a trailero varado en la Mazatlán-Tepic

ESCUINAPA._ Decena de cajas con cerveza fueron despojadas al chofer de un tráiler que tuvo una falla mecánica en la autopista Mazatlán-Tepic.

De acuerdo a videos y audios que han circulado en redes sociales y mensajería instantánea, el trailero sufrió un desperfecto en la caja de la unidad, lo que ocasionó que esta se abriera.

Al parecer, el chofer fue amenazado con un machete para obligarlo a que no se interpusiera para bajar la mercancía.

“En 20 minutos, antes de que llegara la Guardia Nacionalm ya habían bajado 10 ‘taras’ que Dios nos guarde de que se nos descomponga el carro ahí”, dijo un conductor de camión.

El hecho ocurrió en el kilómetro 177 de la autopista Mazatlán-Tepic. Videos muestran cómo la gente acarreaba la mercancía, que se trataba de bebidas ambarinas.