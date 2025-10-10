Despojan de su vehículo a diputada de Morena en Culiacán

CULIACÁN. _ La diputada local por Morena, Nancy Yadira Santiago Marcos, fue despojada de su vehículo por sujetos armados la tarde de este viernes 10 de octubre, en el fraccionamiento Residencial Humaya, en la capital sinaloense.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos hombres armados descendieron de una camioneta Honda CR-V, color gris, y se acercaron a una unidad estacionada frente al domicilio de la legisladora, sobre la calle República de Perú.

En el momento del atraco, a bordo del vehículo se encontraba su secretaria, Dalia Rocío Pérez Marcos, quien fue interceptada por los agresores. Se informó que los delincuentes le exigieron las llaves de la unidad, una camioneta Toyota RAV4, color plata, modelo 2022, con un valor estimado de 500 mil pesos, además de despojarla de diversas pertenencias personales, entre ellas identificaciones oficiales, una visa y un pasaporte.

Tras los hechos, Pérez Marcos realizó el reporte al número de emergencias 9-1-1, por lo que elementos de distintas corporaciones policiales acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso.

Hasta el momento, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para localizar el vehículo y dar con los responsables, aunque no se ha informado sobre la recuperación de la unidad ni de personas detenidas.

Nancy Yadira Santiago Marcos se ha desempeñado como diputada federal en los periodos 2018–2021 y 2021–2024, además de ser reconocida como una de las fundadoras de Morena en Sinaloa.