Despojan un vehículo y abandonan armas frente a una taquería en Culiacán

El asalto ocurrió en un establecimiento ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde autoridades implementaron un dispositivo de seguridad para el levantamiento de evidencias
Noroeste/Redacción
10/01/2026 10:35
La mañana de este sábado un grupo de civiles despojaron un automóvil y abandonaron dos armas de fuego frente a una taquería, en Culiacán.

El asalto ocurrió cerca de las 9:30 horas, en un establecimiento ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el bulevar Rotarismo, entre los bulevares Enrique Félix Castro y Hermila Galindo de Topete.

Según la descripción de hechos, el grupo armado robó el vehículo y al huir dejaron tiradas dos armas de fuego.

Tras el llamado de alerta, agentes de la Policía Estatal de Sinaloa se movilizaron e implementaron un dispositivo de seguridad para preservar la escena.

Minutos después, peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para el retiro del armamento e integrar la carpeta de investigación por el caso.

