$!Despojan un vehículo y abandonan armas frente a una taquería en Culiacán

La mañana de este sábado un grupo de civiles despojaron un automóvil y abandonaron dos armas de fuego frente a una taquería, en Culiacán.

El asalto ocurrió cerca de las 9:30 horas, en un establecimiento ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el bulevar Rotarismo, entre los bulevares Enrique Félix Castro y Hermila Galindo de Topete.

Según la descripción de hechos, el grupo armado robó el vehículo y al huir dejaron tiradas dos armas de fuego.