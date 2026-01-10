$!Despojan un vehículo y abandonan armas frente a una taquería en Culiacán

La mañana de este sábado un grupo de civiles despojaron un automóvil y abandonaron dos armas de fuego frente a una taquería, en Culiacán.
El asalto ocurrió cerca de las 9:30 horas, en un establecimiento ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el bulevar Rotarismo, entre los bulevares Enrique Félix Castro y Hermila Galindo de Topete.
Según la descripción de hechos, el grupo armado robó el vehículo y al huir dejaron tiradas dos armas de fuego.
Tras el llamado de alerta, agentes de la Policía Estatal de Sinaloa se movilizaron e implementaron un dispositivo de seguridad para preservar la escena.
Minutos después, peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para el retiro del armamento e integrar la carpeta de investigación por el caso.