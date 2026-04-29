Destaca FGE respeto ‘al debido proceso’ para vicefiscal y jefes policiales por acusación de EU a funcionarios sinaloenses

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado emitió un breve comunicado en el que refrenda su postura institucional “sobre el debido proceso”, luego de las acusaciones contra el Vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y otros jefes policiales.

Según el organismo autónomo, en relación con la información difundida por autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, sobre una acusación en contra de diversos servidores públicos, “entre ellos el Vicefiscal General del Estado de Sinaloa”, señaló que en cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes, siendo competencia de la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las mismas.

“La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, recalca la FGE en su comunicado.

“Asimismo, toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”.

Según las acusaciones de un gran jurado en los Estaos Unidos, Castro Zaavedra, recibía un soborno de 200 mil pesos mensuales de parte de la facción de Los Chapitos, y los jefes policiales Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos jefes de la Policía de Investigación de la FGE, 300 mil pesos mensuales; José Antonio Dionisio Hipólito, ex Subdirector de la Policía Estatal, 100 mil pesos al mes, y Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, otros 30 mil pesos.