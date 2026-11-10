Destaca Harfuch abatimiento de “Chuy González” en Guasave; era buscado en EU

CIUDAD DE MÉXICO. _ El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el operativo federal realizado el pasado 26 de octubre en el municipio de Guasave, donde fue abatido Jesús “N”, alias “Chuy González”, señalado de encabezar operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Durante el Informe de Seguridad presentado este martes 10 de noviembre en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, desde Palacio Nacional, el funcionario federal informó que el hombre era fugitivo en Estados Unidos, donde se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

“Uno fue identificado como Jesús ‘N’, alias ‘Chuy González’, quien era fugitivo en Estados Unidos y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto. Además de encabezar operaciones de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa”, manifestó García Harfuch.

El titular de la SSPC precisó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina y de la propia dependencia federal, como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa.

Explicó que, inicialmente, durante las acciones en Guasave fueron recuperadas cuatro camionetas con reporte de robo. Sin embargo, posteriormente, elementos navales fueron agredidos a disparos por sujetos armados. Al repeler la agresión, dos presuntos atacantes perdieron la vida, entre ellos Jesús “N”, alias “Chuy González”, de acuerdo con lo informado por el Secretario de Seguridad.