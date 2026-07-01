$!Destruye e incinera FGR sustancias químicas, drogas y objetos decomisados en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró drogas y precursores químicos para elaborarlas, así como objetos ligados a delitos, que fueron previamente decomisados durante operativos en Sinaloa.
La destrucción del material ocurrió en un predio de la dependencia federal en Culiacán, habilitado para tales actividades, a fin de que la quema se hiciera de forma controlada.
Además de los narcóticos, en el evento fueron destruidos 159 objetos entre máquinas tragamonedas, chalecos tácticos, cascos y placas balísticas para chalecos.
Entre lo incinerado destacaron 150 kilos 790 gramos 300 miligramos de mariguana; cinco kilos 852 gramos 400 miligramos de opio; 86 gramos 800 miligramos de peyote; 29 kilos 634 gramos 600 miligramos de plantas de mariguana.
De precursores químicos y sustancias, se incineraron 195 kilos 36 gramos 900 miligramos y 764 litros 785 mililitros de clorhidrato de metanfetamina; tres kilos 737 gramos de clorhidrato de cocaína; 182 gramos 600 miligramos de sustancia que contiene diacetilmorfina; 72 gramos 900 miligramos de delta-9- tetrahidrocannabinol; 11 kilos 484 gramos 300 miligramos y 816 mililitros de “sustancia negativa”; y 159 objetos del delito como máquinas tragamonedas, chalecos, cascos y placas balísticas entre otros.