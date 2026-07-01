$!Destruye e incinera FGR sustancias químicas, drogas y objetos decomisados en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró drogas y precursores químicos para elaborarlas, así como objetos ligados a delitos, que fueron previamente decomisados durante operativos en Sinaloa.

La destrucción del material ocurrió en un predio de la dependencia federal en Culiacán, habilitado para tales actividades, a fin de que la quema se hiciera de forma controlada.

Además de los narcóticos, en el evento fueron destruidos 159 objetos entre máquinas tragamonedas, chalecos tácticos, cascos y placas balísticas para chalecos.