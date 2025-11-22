$!Destruye Ejército Mexicano dos plantíos de mariguana en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron dos plantíos de mariguana ubicados en la zona rural al norte de Culiacán.
El hallazgo ocurrió en el poblado de Los Ayales, a cargo de personal castrense tras patrullajes.
Ahí, los efectivos federales encontraron un plantío de mil 200 metros de largo por seis metros de ancho, y plantas de 0.7 metros de altura.
El otro aseguramiento fue de un terreno de 900 metros de largo por cinco de largo, y 1.2 metros de altura.
Los militares procedieron a la destrucción de dichos sembradíos y posteriormente dieron vista a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las indagatorias correspondientes.