$!Destruye el Ejército 18 plantíos de marihuana y amapola en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ A través de reconocimientos aéreos en la zona serrana de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano detectaron y eliminaron un total de 18 sembradíos de sustancias ilícitas en este municipio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el personal militar ubicó mediante sobrevuelos 14 terrenos sembrados con marihuana y cuatro más con amapola. Tras el hallazgo, se desplegó un operativo terrestre para proceder con la destrucción de las plantas siguiendo los protocolos establecidos.