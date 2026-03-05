Seguridad
Destruye el Ejército 18 plantíos de marihuana y amapola en Badiraguato

Tras operativos de reconocimiento aéreo, fuerzas federales localizaron y destruyeron 14 sembradíos de marihuana y cuatro de amapola en Badiraguato
Noroeste Redacción
05/03/2026 11:06
BADIRAGUATO. _ A través de reconocimientos aéreos en la zona serrana de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano detectaron y eliminaron un total de 18 sembradíos de sustancias ilícitas en este municipio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el personal militar ubicó mediante sobrevuelos 14 terrenos sembrados con marihuana y cuatro más con amapola. Tras el hallazgo, se desplegó un operativo terrestre para proceder con la destrucción de las plantas siguiendo los protocolos establecidos.

Tras el aseguramiento, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las indagatorias correspondientes.

En el despliegue participaron de forma conjunta la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal Preventiva, además de la supervisión de las fiscalías federal y estatal.

