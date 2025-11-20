$!Destruyen 146 artefactos explosivos improvisados localizados en San Ignacio

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron 146 artefactos explosivos improvisados durante un operativo realizado en la zona rural del municipio de San Ignacio.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el hallazgo ocurrió mientras personal militar efectuaba recorridos terrestres en las inmediaciones del poblado El Chaco, donde detectaron los artefactos, mismos que fueron asegurados.