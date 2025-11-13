Destruyen artefacto explosivo hallado por guardias de empresa privada en Villa Juárez

NAVOLATO. _ Trabajadores de una empresa de seguridad privada localizaron un artefacto explosivo improvisado en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

El hecho fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que lo describió como un explosivo confeccionado como granada de mano.

El objeto tenía un sistema de iniciación de estopín ordinario, mecha lenta y emulgel.

Fue neutralizado y destruido por la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército Mexicano.

Lo anterior fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las indagaciones correspondientes.