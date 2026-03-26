Destruyen artefactos explosivos e inhabilitan campamento clandestino en Elota

Durante operativos de reconocimiento terrestre, elementos de seguridad federales y estatales localizaron y destruyeron artefactos explosivos improvisados, además de inhabilitar un campamento en el municipio de Elota.

De acuerdo con la información oficial, el personal militar ubicó un campamento que presuntamente era utilizado por integrantes de la delincuencia organizada. Al inspeccionar el sitio, localizaron tres artefactos explosivos improvisados.

Los explosivos fueron destruidos en el lugar por personal especializado, a fin de evitar riesgos para la población.

Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.