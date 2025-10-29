$!Destruyen casi 2 toneladas de drogas y más de 300 objetos del delito en Culiacán

CULIACÁN._ Casi 2 toneladas de estupefacientes y más de 300 objetos del delito que han sido decomisados fueron destruidos este miércoles en un acto encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y Víctor Luis Soto Leyva, Fiscal estatal de la Fiscalía General de la República. En un comunicado se informó sobre el acto de incineración de estupefacientes en sus diversas modalidades, así como la destrucción de objetos del delito, máquinas tragamonedas y medicamento caduco.









Acompañado por integrantes de la Mesa de Seguridad estatal, Rocha Moya destacó y agradeció el trabajo de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en su labor conjunta para fortalecer la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa. “Como nunca, la sociedad sinaloense aplaude el trabajo de ustedes, de todos. Hay una conciencia de la ciudadanía de que las policías, las corporaciones militares, Marina, etcétera, nos cuidan; y yo agradezco infinitamente. Mi reconocimiento a ese trabajo”, precisó.

Asimismo, de acuerdo al comunicado, afirmó que en todo el estado ya la sociedad comienza a moverse con tranquilidad y a realizar concentraciones ciudadanas, pues gracias a los diferentes operativos implementados los sinaloenses se sienten más seguros. Por su parte, el Fiscal estatal detalló que en esta ocasión fueron incinerados 940.8 kilogramos y 165 litros de metanfetamina conocida como cristal; 927 kilos de mariguana; 3.2 kilos de cocaína; así como 79.3 kilos y 40 litros de diversos narcóticos y sustancias tales como plantas de amapola, tetrahidrocannabidol, resina de cannabis, entre otros. De igual manera, 327 maquinitas tragamonedas aseguradas en locales conocidos como jugadas en los municipios de Culiacán, Guamúchil y Mazatlán; y otros objetos diversos como chalecos con placas balísticas, cascos balísticos; y por parte de la Coepriss, una tonelada de medicamento caduco, con la finalidad de evitar su venta en el mercado.







