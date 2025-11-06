Seguridad
Destruyen casi dos toneladas de drogas en Culiacán

La FGR incineró 1.9 toneladas de narcóticos como metanfetamina, mariguana y cocaína, además de 347 máquinas tragamonedas y chalecos balísticos
Noroeste Redacción
06/11/2025 12:48
06/11/2025 12:48
06/11/2025 12:48

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, llevó a cabo la incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito relacionados con diversas carpetas de investigación.

Durante el acto se destruyeron 941 kilos 648 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 919 kilos 830 gramos de marihuana y tres kilos 236 gramos de clorhidrato de cocaína. También fueron incinerados 79 kilos 851 gramos y 40 litros de otras sustancias como amapola, delta-9-tetrahidrocannabinol y resina de cannabis.

Además, se eliminaron 347 máquinas tragamonedas y 17 objetos del delito, entre ellos cascos y chalecos con placas balísticas.

La diligencia se realizó en instalaciones acondicionadas para este fin en Culiacán, con la presencia de autoridades estatales y federales, así como la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR, que certificó el tipo y peso de los narcóticos destruidos.

