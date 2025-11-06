$!Destruyen casi dos toneladas de drogas en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, llevó a cabo la incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito relacionados con diversas carpetas de investigación.

Durante el acto se destruyeron 941 kilos 648 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 919 kilos 830 gramos de marihuana y tres kilos 236 gramos de clorhidrato de cocaína. También fueron incinerados 79 kilos 851 gramos y 40 litros de otras sustancias como amapola, delta-9-tetrahidrocannabinol y resina de cannabis.