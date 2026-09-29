$!Destruyen en Culiacán 639 armas decomisadas y más de 153 mil cartuchos

CULIACÁN. _ Un total de 639 armas de fuego, 3 mil 303 cargadores y 153 mil 65 cartuchos de diferentes calibres fueron destruidos este martes en la Novena Zona Militar, como parte de una ceremonia para inutilizar armamento decomisado, donado o puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional. El comandante de la Novena Zona Militar, Julio César Islas Sánchez, informó que con esta jornada suman 2 mil 523 armas de fuego, 13 mil 591 cargadores y 754 mil 500 cartuchos destruidos durante marzo, junio, julio y septiembre de este año.

Islas Sánchez señaló que el armamento fue retirado de las calles mediante el trabajo coordinado de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Marina y corporaciones policiales, así como de las fiscalías General de la República y General del Estado.

“Cada una de estas armas representa una historia de violencia, de sufrimiento, de zozobra para el pueblo sinaloense”, expresó el comandante durante su intervención.

Sin embargo, reconoció que la destrucción del armamento no resuelve por sí sola la violencia que enfrenta el estado.

“Bien sabemos que destruir las armas no termina por sí con la violencia, la paz no se construirá con el solo decomiso y destrucción”, afirmó.

El comandante sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia que también contempla la atención de las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

“Debe quedar claro que nadie es más fuerte que el Estado”, manifestó. Durante la ceremonia, personal especialista en materiales de guerra explicó el procedimiento utilizado para inutilizar las armas.

El proceso comienza con un módulo de identificación, donde se revisan características como tipo, marca, modelo y matrícula de cada arma y se toma una fotografía antes de su destrucción. Posteriormente se realiza un desarme parcial para evitar que alguna pieza o resorte pueda salir expulsado durante el procedimiento. Después, el armamento pasa al módulo de corte, donde es destruido mediante maquinaria especializada.

Una vez cortadas las armas, los materiales son fotografiados de nuevo, separados y clasificados entre acero, madera y plástico. Finalmente, los desechos son sepultados con grava, cemento y arena para impedir su reutilización.