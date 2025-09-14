$!Destruyen equipo y material para explosivos asegurado en Culiacán

Equipo táctico y material para la elaboración de artefactos explosivos improvisados fueron destruidos por personal naval luego de ser asegurados en Culiacán.
Según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina localizaron el material y equipo ilícito luego de realizar recorridos terrestres en caminos de tercer orden.
En total, se decomisaron cinco prendas tipo militar, un chaleco táctico, un cinturón táctico, cinco cajas de plástico con material para elaboración de artefactos explosivos improvisados, 120 aletas y 124 espoletas de PVC.
También 84 coples de metal, 60 coples de PVC, 31 coples de PVC con cinta masking, 214 cintas con clavos, 63 tapones, 13 cintas color blancas, 16 botes de pegamento para PVC y 31 cintas negras.
En el lugar donde fueron ubicados estos indicios, el personal naval realizó la destrucción del material y equipo.
En otro hecho, en las comunidades de Tolasa y El Chaco, pertenecientes a San Ignacio, los efectivos recibieron una agresión, de la cual posteriormente se localizó y desmanteló una bodega, la cual era utilizada como campamento por la delincuencia organizada.
En el comunicado no se especifica si se registraron heridos durante la agresión o algún otro daño colateral.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por el personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Policía Estatal Preventiva.