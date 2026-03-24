$!Destruyen sembradíos y secadero de marihuana en Badiraguato y Elota

CULIACÁN. _ Elementos de las fuerzas federales y estatales de seguridad pública localizaron, aseguraron y destruyeron dos sembradíos y un secadero de marihuana durante operativos realizados en los municipios de Badiraguato y Elota.

De acuerdo con la información oficial, el primer hallazgo se registró en las inmediaciones del poblado Soyatita, en Badiraguato, donde personal militar detectó dos sembradíos de la presunta droga, con una superficie aproximada de 275 metros cuadrados.

En una segunda acción, en el ejido El Roble, municipio de Elota, los elementos ubicaron una estructura tipo tejaban que era utilizada como secadero, en cuyo interior se encontraban alrededor de mil 400 plantas con características propias de la marihuana, con una altura aproximada de 1.5 metros.

Tras el aseguramiento, personal de la Fiscalía General de la República procedió a la destrucción de los cultivos y del secadero, conforme a los protocolos establecidos.