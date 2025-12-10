$!Detectan tres presuntos talleres de blindaje tras operativo en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en al menos tres domicilios se encontraron trabajos de blindaje artesanal, así como otros objetos ilícitos, sin especificar el tipo.

CULIACÁN._ Luego del despliegue de la Policía Estatal junto con el Ejército Mexicano en la colonia Miguel Hidalgo, autoridades localizaron tres presuntos talleres de blindaje artesanal de vehículos.

De acuerdo con el boletín oficial, una denuncia anónima al 089 provocó la movilización de corporaciones hacia la calle Alba de Acosta, en el tramo entre la avenida Jaime Torres Bodet y la calle Cecilia Zadi.

Vecinos del sector reportaron un amplio despliegue oficial a partir de las 15:00 horas de este 10 de diciembre, que mantuvo acordonada la calle.

“No existe riesgo en el área para la ciudadanía, ya que está asegurada por el Grupo Interinstitucional. Evite circular por la zona y atienda las indicaciones de las fuerzas de seguridad”, exhortó la SSPE.