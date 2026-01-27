Detención de cuatro civiles en Culiacán tras enfrentamiento en sector Aeropuerto, confirma la SSPE

Cuatro civiles fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento en el sector Aeropuerto. Un agente municipal resultó lesionado por esquirlas durante el intercambio de disparos, mientras que los tripulantes de la unidad oficial resultaron ilesos, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Informó que el operativo inició tras reportarse al C4i la presencia de personas armadas en una camioneta Tucson blanca en el sector Bachigualato. El Grupo Interinstitucional, con la participación del secretario de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, realizó el seguimiento de la unidad.

Al darles alcance, se registró un intercambio de disparos donde la camioneta del mando policial recibió impactos de bala.