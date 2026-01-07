$!Detención en la colonia Esthela Ortiz de Culiacán fue debido a una agresión armada contra una mujer y la autoridad

Debido a un ataque armado contra una mujer y contra la autoridad fue que se realizó la detención de un hombre menor de edad la tarde de este lunes en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, donde también fue asegurado una camioneta con impactos de bala en su carrocería.

Según un comunicado oficial, integrantes de un Grupo Interinstitucional se encontraban realizando patrullajes por el sector cuando fueron notificados mediante un reporte al Ci4 de una mujer que estaba siendo agredida a tiros por un grupo de civiles armados a bordo de un vehículo Nissan de redilas en la colonia Plutarco Elías Calles.

El personal militar se movilizó hacia la zona y localizaron la mujer agredida, a quien se le brindó atención médica en tanto llegaban los servicios de emergencia debido a que presentó lesiones de bala.