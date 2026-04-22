Detiene Ejército a extranjero con armas largas en Rosario Sinaloa

ROSARIO. _ Un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa, en posesión de dos armas largas y más de 500 cartuchos útiles.

La aprehensión ocurrió cuando efectivos militares ubicaron un campamento improvisado en la zona, donde localizaron a un civil que vestía uniforme camuflado. Tras una revisión en el sitio, los agentes aseguraron dos armas largas de las conocidas como “cuerno de chivo”, así como 17 cargadores, 510 cartuchos y dos placas balísticas.

A pesar de que la detención se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las autoridades federales no precisaron detalles sobre la identidad ni la nacionalidad específica de la persona requerida. Tanto el detenido como el material bélico fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Este operativo forma parte de las acciones desplegadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona sur de la entidad desde el pasado fin de semana. Con esta acción, suman más de 20 civiles armados detenidos en los municipios de Escuinapa y Rosario en días recientes.