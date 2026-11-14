$!Detiene Ejército a un hombre tras disparar contra vivienda en la Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Hombres armados dispararon contra la fachada de una vivienda en la colonia Flores Magón y, tras una persecución, elementos del Ejército lograron la detención de un civil en el Infonavit El Conchi, en Mazatlán. El ataque armado se registró alrededor de las 16:45 horas sobre la calle Margarita, entre las calles Flor de Mayo y Lirio, donde de acuerdo a los primeros reportes, un grupo armado disparó contra la fachada de una casa.

Tras el ataque, los civiles trataron de huir en un automóvil Kia Rio de color gris, pero fueron detectados por militares, quienes iniciaron una persecución. A tan solo unas cuadras lograron la detención del vehículo. Los civiles que viajaban a bordo finalmente descendieron de la unidad al quedar atrapados entre el tráfico del semáforo de la Avenida Clouthier y la Avenida de las Torres, y trataron de huir corriendo entre los andadores del Infonavit El Conchi.





Tras la persecución terrestre, uno de ellos fue detenido y los otros dos lograron darse a la fuga. Los elementos castrenses localizaron al menos dos armas largas, cartuchos y placas balísticas en el automóvil asegurado. La zona fue resguardada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes; el detenido, el auto y los artículos incautados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán.