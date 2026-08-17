$!Detiene el Ejército a cuatro personas con armas y cartuchos en San Francisquito, Mazatlán

MAZATLÁN._ Cuatro personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano durante un operativo de vigilancia en el poblado de San Francisquito, en la zona rural de Mazatlán, donde además se aseguró un arsenal y un vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, los militares realizaban recorridos de patrullaje en la comunidad cuando detectaron a cuatro hombres que, según la versión oficial, mostraron una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de las fuerzas armadas.