Detiene la FGR a Fausto ‘N’ presunto implicado en secuestro de ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía General de la República detuvo hoy en Ciudad de México a Fausto “N”, presunto implicado en el secuestro de Ismael “N”, ocurrido en julio de 2024. Se le investiga por encubrimiento en el homicidio de Héctor “N” en Culiacán y falsedad de declaraciones.

Personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, junto con la Policía Federal Ministerial e Interpol, realizaron el aseguramiento en la alcaldía Miguel Hidalgo. La detención se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal.

El secuestro de Ismael “N” y el homicidio de Héctor “N” se inscriben en un panorama de seguridad complejo en Sinaloa, donde las autoridades federales y estatales mantienen operativos constantes para combatir la incidencia delictiva y las actividades relacionadas con el crimen organizado en la región.

De acuerdo con las indagatorias, Fausto “N” habría acompañado a Héctor “N” a la reunión donde Ismael “N” fue secuestrado, presenciando los hechos.