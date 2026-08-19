Detiene la FGR a Fausto ‘N’ presunto implicado en secuestro de ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía General de la República detuvo hoy en Ciudad de México a Fausto “N”, presunto implicado en el secuestro de Ismael “N”, ocurrido en julio de 2024. Se le investiga por encubrimiento en el homicidio de Héctor “N” en Culiacán y falsedad de declaraciones.
Personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, junto con la Policía Federal Ministerial e Interpol, realizaron el aseguramiento en la alcaldía Miguel Hidalgo. La detención se efectuó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal.
El secuestro de Ismael “N” y el homicidio de Héctor “N” se inscriben en un panorama de seguridad complejo en Sinaloa, donde las autoridades federales y estatales mantienen operativos constantes para combatir la incidencia delictiva y las actividades relacionadas con el crimen organizado en la región.
De acuerdo con las indagatorias, Fausto “N” habría acompañado a Héctor “N” a la reunión donde Ismael “N” fue secuestrado, presenciando los hechos.
La investigación presume que Fausto “N” incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y omitió proporcionar información verídica sobre lo sucedido. Esto, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.
La FGR señaló que con esta detención se avanza en una de las líneas trascendentes de la investigación, lo que permitirá cumplir los fines del proceso penal. El caso ha sido calificado como complejo y de trascendencia para la soberanía y seguridad nacional.
La institución federal reafirmó su compromiso de investigar los delitos con estricto apego a la ley y respeto a la dignidad y los derechos humanos.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.