$!Detiene la Marina a 3 jóvenes armados en la zona hotelera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres jóvenes fueron detenidos en poder de una pistola corta y cartuchos en la Avenida Camarón Sábalo, en la zona hotelera de Mazatlán, por elementos de la Secretaría de Marina. De acuerdo a un comunicado de la Semar, esta captura de los tres jóvenes, en días pasados, fue durante un operativo de patrullaje.







Los detenidos, así como a los efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. También en inmediaciones del poblado El Barrón, municipio de Mazatlán, durante un recorrido se localizaron y aseguraron ocho máquinas tragamonedas denominadas “habichuelas”.





El segundo evento ocurrió durante un patrullaje terrestre en inmediaciones de las brechas aledañas del poblado de Palos Altos, en Escuinapa, donde se aseguró un arma larga, 12 cargadores, mil 843 cartuchos, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

El tercer evento tuvo lugar durante recorridos de disuasión y vigilancia en el municipio de Cosalá, donde se localizó un vehículo en estado de abandono, siendo asegurado junto con cinco armas, seis cargadores, 126 cartuchos y aproximadamente 750 gramos de hierba seca con características similares a la mariguana.