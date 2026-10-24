$!Detiene la Marina a dos civiles con más de 230 dosis de droga y dos motos en Chametla, Rosario

MAZATLÁN._ Dos hombres fueron detenidos en poder de más de 230 dosis de diversas drogas y se les aseguró dos motocicletas, en operativo de la Secretaría de Marina, en el poblado de Chametla, en Rosario, en el sur de Sinaloa.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de la “Operación Sable”, personal naval realizó la detención de dos presuntos infractores de la ley con sustancias ilícitas en Sinaloa.
Esta acción se llevó a cabo, derivado de recorridos de vigilancia y disuasión del delito sobre la carretera Chametla-Ponce, municipio de El Rosario, donde personal naval realizó la detención de dos presuntos infractores de la ley, así como el aseguramiento de dos vehículos tipo motocicleta, 205 dosis de sustancia granulada con el aspecto de la metanfetamina, 20 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína y seis dosis con hierba seca parecida a la marihuana.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta correspondiente.