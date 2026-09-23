$!Detiene Marina a cinco personas, asegura armas, drogas y vehículos tras operativos en Sinaloa

En diversas acciones desplegadas en Sinaloa, la Secretaría de Marina detuvo a cinco personas, y decomisó armas, drogas y vehículos en cuatro hechos diferentes. La dependencia indicó que los cinco detenidos fueron localizados en el municipio de Mazatlán; realizaron una inspección a estos sujetos, y les aseguraron una libreta con códigos institucionales para labores de vigilancia, un radio, una batería, un cargador y tres bolsas de color rosa que contenían una sustancia granulada.







También en Mazatlán, oficiales apoyados de un binomio canino detectaron un vehículo de carga ligera que transportaba 12 paquetes con mercancía ilícita, como presunta marihuana, vapeadores y medicamento controlado sin receta médica. En otro hecho, como parte de la denominada "Operación Sable”, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, revisaron un inmueble, dentro del cual incautaron 76 artefactos explosivos improvisados, cinco granadas de mano y dos granadas de mano improvisadas. Personal especializado se encargó de destruir estos objetos de manera controlada.





