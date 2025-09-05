Seguridad
Operativos militares

Detiene Marina a dos personas con presunta droga en Mazatlán

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre y una mujer en operativos distintos en Mazatlán. Ambos fueron encontrados en posesión de dosis de presuntas drogas como cocaína, marihuana y cristal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/09/2025 09:08
05/09/2025 09:08

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a dos civiles en posesión de presuntas drogas en distintos operativos realizados en el puerto, como parte de los patrullajes de vigilancia implementados en coordinación con fuerzas federales y estatales.

El primer aseguramiento ocurrió durante un recorrido de seguridad en playas de la Zona Dorada, donde los marinos observaron a un hombre que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de la autoridad. Al realizarle una inspección, le fueron encontradas tres dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, así como un cigarro que aparenta contener marihuana.

$!Detiene Marina a dos personas con presunta droga en Mazatlán

En un segundo hecho, durante labores de patrullaje en la colonia Francisco Villa, personal naval detectó a una mujer que, al notar la presencia de los elementos, intentó alejarse del lugar. Tras una revisión, se le localizaron dos dosis de una sustancia con características similares al cristal, y otras dos de presunta cocaína.

Ambas personas fueron aseguradas junto con las sustancias y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

$!Detiene Marina a dos personas con presunta droga en Mazatlán

Los operativos fueron efectuados en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.

