$!Detiene Marina a dos personas con presunta droga en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a dos civiles en posesión de presuntas drogas en distintos operativos realizados en el puerto, como parte de los patrullajes de vigilancia implementados en coordinación con fuerzas federales y estatales.

El primer aseguramiento ocurrió durante un recorrido de seguridad en playas de la Zona Dorada, donde los marinos observaron a un hombre que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de la autoridad. Al realizarle una inspección, le fueron encontradas tres dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, así como un cigarro que aparenta contener marihuana.