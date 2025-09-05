$!Detiene Marina a dos personas con presunta droga en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a dos civiles en posesión de presuntas drogas en distintos operativos realizados en el puerto, como parte de los patrullajes de vigilancia implementados en coordinación con fuerzas federales y estatales.
El primer aseguramiento ocurrió durante un recorrido de seguridad en playas de la Zona Dorada, donde los marinos observaron a un hombre que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de la autoridad. Al realizarle una inspección, le fueron encontradas tres dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, así como un cigarro que aparenta contener marihuana.
En un segundo hecho, durante labores de patrullaje en la colonia Francisco Villa, personal naval detectó a una mujer que, al notar la presencia de los elementos, intentó alejarse del lugar. Tras una revisión, se le localizaron dos dosis de una sustancia con características similares al cristal, y otras dos de presunta cocaína.
Ambas personas fueron aseguradas junto con las sustancias y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.
Los operativos fueron efectuados en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.