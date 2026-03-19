$!Detiene Marina a hombre con dosis de droga en Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron el pasado miércoles a un hombre en posesión de diversas porciones de droga en esta ciudad, como parte de los despliegues preventivos de la “Operación Frontera Norte”.

De acuerdo con información oficial emitida de forma conjunta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la intervención ocurrió el 18 de marzo en la capital sinaloense.

Al momento de la revisión, al civil, de quien las autoridades no proporcionaron datos personales ni detalles específicos sobre las circunstancias del arresto, le fueron aseguradas 27 dosis de hierba verde con las características de la mariguana, distribuidas en bolsas de plástico transparentes.