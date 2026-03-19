Seguridad
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Operación federal

Detiene Marina a hombre con dosis de droga en Culiacán

Durante acciones de la “Operación Frontera Norte” en la capital de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron a una persona en posesión de 27 dosis de presunta mariguana
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/03/2026 11:41
19/03/2026 11:41

CULIACÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron el pasado miércoles a un hombre en posesión de diversas porciones de droga en esta ciudad, como parte de los despliegues preventivos de la “Operación Frontera Norte”.

De acuerdo con información oficial emitida de forma conjunta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la intervención ocurrió el 18 de marzo en la capital sinaloense.

Al momento de la revisión, al civil, de quien las autoridades no proporcionaron datos personales ni detalles específicos sobre las circunstancias del arresto, le fueron aseguradas 27 dosis de hierba verde con las características de la mariguana, distribuidas en bolsas de plástico transparentes.

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Tanto la persona como las sustancias fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

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