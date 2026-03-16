$!Detiene Marina a nueve personas tras enfrentamiento y cateos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Durante operativos realizados en el puerto de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a nueve personas presuntamente involucradas en actos delictivos y aseguraron un arsenal de armas largas tras un enfrentamiento.
En una primera acción, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el personal naval apoyó el cumplimiento de órdenes de cateo en la colonia Ampliación Valles del Ejido.
En el lugar fueron arrestadas tres personas y se aseguraron dos armas largas, 186 cartuchos, cargadores, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo.
Posteriormente, en el poblado El Placer, marinos que realizaban recorridos de vigilancia fueron agredidos a balazos por civiles armados. Al repeler el ataque, los uniformados detuvieron a seis personas más y aseguraron seis fusiles tipo M4 con más de 700 cartuchos útiles.
Un civil resultó lesionado en el intercambio de disparos, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia.
Tanto los detenidos como el armamento quedaron a disposición de las autoridades federales para el inicio de las investigaciones correspondientes.