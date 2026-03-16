$!Detiene Marina a nueve personas tras enfrentamiento y cateos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Durante operativos realizados en el puerto de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a nueve personas presuntamente involucradas en actos delictivos y aseguraron un arsenal de armas largas tras un enfrentamiento.

En una primera acción, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el personal naval apoyó el cumplimiento de órdenes de cateo en la colonia Ampliación Valles del Ejido.