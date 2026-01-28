Detiene Marina en Culiacán a “Palillo”, presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México detuvieron a Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, identificado como presunto líder de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa dedicada a la producción y elaboración de drogas sintéticas, con presencia en diversos estados del país.

El operativo se realizó el 28 de enero de 2026 en la localidad Tierra y Libertad Uno, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar), Vizcarra Beltrán es señalado como jefe de plaza en la zona de El Dorado, Sinaloa, además de contar con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato.

Durante la misma acción, personal naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, detuvo también a Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, identificado como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado, y ubicado en un tercer nivel dentro de la estructura criminal.

La intervención se derivó de trabajos de inteligencia y patrullajes terrestres realizados de manera interinstitucional, lo que permitió ubicar y asegurar a ambos objetivos prioritarios.

La Semar informó que los detenidos, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.