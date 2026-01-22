$!Detiene Policía Estatal a hombre con armamento en la 16 de Septiembre en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), detuvieron a un hombre y aseguraron armamento y un vehículo en la colonia 16 de Septiembre, en esta ciudad.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes realizaban labores de vigilancia y reconocimiento en el sector cuando ubicaron a un civil. Al realizar una inspección, los oficiales localizaron una escopeta, tres rifles y una pistola calibre .22.
En el sitio también se aseguraron tres cargadores, 80 cartuchos útiles y dos teléfonos celulares. Asimismo, fue asegurado un vehículo con placas de Durango que, según los registros oficiales, no cuenta con reporte de robo.
El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las investigaciones correspondientes, al igual que los objetos asegurados.