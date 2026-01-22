$!Detiene Policía Estatal a hombre con armamento en la 16 de Septiembre en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), detuvieron a un hombre y aseguraron armamento y un vehículo en la colonia 16 de Septiembre, en esta ciudad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes realizaban labores de vigilancia y reconocimiento en el sector cuando ubicaron a un civil. Al realizar una inspección, los oficiales localizaron una escopeta, tres rifles y una pistola calibre .22.